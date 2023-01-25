Спорт 25 января 2023, 10:28 Депутат Журова заявила, что всему спортивному миру необходимо взять перемирие

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя недавний случай на Australian Open, заявила, что весь спортивный мир должен взять перемирие. Об этом написал «Абзац».

«Я допускаю, что сейчас всем спортсменам без исключения лишний раз комментировать что-то — это только вызывать на себя негатив. Видимо, всему спортивному миру необходимо взять какое-то перемирие», — сказала она.

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Она также посоветовала спортсменам быть аккуратным в высказываниях.

После победы в четвертом круге на Australian Open российский теннисист с армянскими корнями Карен Хачанов оставил на экране телекамеры надпись: «Продолжай верить до самого конца. Арцах, держись!». После этого случая Федерация тенниса Азербайджана обратилась к российским коллегам с просьбой наказать спортсмена.

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