Спорт 28 июля 2023, 18:51 Депутат Журова рассказала, что не видит цинизма в приглашении на Игры дружбы украинских спортсменов

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В сентябре следующего года в России проведут Игры дружбы, причем участвовать в них пригласят и украинских спортсменов, потому что это будет не политическое мероприятие. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала депутат Госдумы, Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Парламентарий назвала такое решение правильным. Она заявила, что в этом приглашении не будет никакого цинизма. Хуже было бы ждать, пока ситуация изменится, а до этого не звать.

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«Игры Дружбы — это не политическое соревнование, это соревнование спортсменов. Поэтому мы приглашаем все страны», — подчеркнула депутат.

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