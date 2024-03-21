21 марта 2024, 12:41
Депутат Журова предположила, что МОК придумает новые ограничения для спортсменов из России
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с изданием kp.ru прокомментировала новые критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.
В заявлении было сказано, что спортсменам придумали новый «нейтральный» гимн.
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«Они же все время придумывают новые и новые ограничения, как бы давая нам понять, что мы должны сами отказаться от Олимпиады. <…> Для них лучше, чтобы мы бойкотировали Олимпиаду», — сказала Журова.
Депутат считает, что организация не хочет новых скандалов и бойкота со стороны спортсменов других стран. Для нее проще, если российские спортсмены сами откажутся от участия, добавила она.
Олимпиада в Париже — 2024
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