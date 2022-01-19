Депутат Журова предложила сделать отдельную категорию соревнований для трансгендеров

Депутат Светлана Журова выразила мнение, что трансгендеры должны принимать участие в соревнованиях в отдельной категории. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Ранее МОК предложил отменить правило, по которому трансгендеры обязаны снижать уровень тестостерона перед соревнованиями. Журова считает, что следует поступить по-другому.

«Не надо им ничего понижать, портить свой организм или еще что-то. Отдельный разряд для них делать, и все», — заключила она.