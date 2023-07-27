Спорт 27 июля 2023, 18:12 Депутат Журова оценила решение властей Украины разрешить спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами Депутат Журова: спортсмены не должны быть заложниками фактора страны

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с изданием «Газета.Ru» прокомментировала решение Министерства молодежи и спорта Украины разрешить своим спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами.

По словам депутата, конфликты между странами не должны становиться препятствием для соревнований спортсменов. Если некоторые страны находятся в конфликте между собой, это не значит, что спортсмены не должны выходить на соревнования.

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Запрет для украинских спортсменов выступать против россиян и белорусов начал действовать с апреля этого года.