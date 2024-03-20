Спорт 20 марта 2024, 13:04 Депутат Журова назвала циничными решения МОК об участии российских спортсменов в Играх-2024

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Решения Международного олимпийского комитета (МОК), связанные с участием российских спортсменов в Играх-2024, отличаются небывалой циничностью. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Светлана Журова в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

«Сначала говорят, что допустят, возможно, 40 человек, понимая, что дальше им предложат: а вот сейчас подпишите, а вот сейчас у вас не будет флага, а вот сейчас мы придумали для вас что-то новенькое», — высказалась парламентарий.

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По ее мнению, даже насчет допущенных спортсменов организация еще может передумать. Причиной способен стать, например, бойкот других стран.