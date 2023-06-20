Спорт 20 июня 2023, 15:21 Депутат Журова: если российские спортсмены и будут на Олимпиаде-2024, то только в нейтральном статусе

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Если российские спортсмены смогут участвовать на Олимпиаде — 2024, то только в нейтральном статусе. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала депутат, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Светлана Журова.

Ранее СМИ сообщили, что МОК может допустить россиян к участию в Олимпиаде, как команду беженцев.

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«Этот вброс, совершенно ненужный нам, совершенно портящий наши дополнительные отношения с МОК. <...> А кто-то из журналистов это выдал за мнение МОК», — сказала депутат.

По ее словам, спортсмены сами будут решать, приемлемо для них выступление в нейтральном статусе или нет.