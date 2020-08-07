Депутат заявил, что из-за проблем ВФЛА наши атлеты могут перейти в другие страны

Глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин заявил, что из-за ситуации с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) наши атлеты задумаются о смене спортивного гражданства.

ВФЛА могут лишить членства в World Athletics за неоплаченный штраф. Он был назначен по причине причастности прежнего руководства к фальсификации документов по делу спортсмена Даниила Лысенко. Молодой человек предъявил фальшивую справку после того, как пропустил допинг-тест. Изначально деньги нужно было перечислить до 1 июля. Позже срок отодвинули до 15 августа, пишет «Парламентская газета».

«Гарантом уплаты федерацией штрафа в срок до 15 августа выступил министр спорта Олег Матыцин, отчасти возложив на себя ответственность за решение этой проблемы. Поэтому будем надеяться, что ВФЛА удастся сохранить членство в World Athletics», — подчеркнул Пайкин.

Он отметил, что в настоящий момент решается судьба не только участия в международных соревнованиях, но и карьера многих легкоатлетов в целом. По его словам, если наши спортсмены будут выступать за другие страны, Россия потеряет былой престиж в легкой атлетике.