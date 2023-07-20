Спорт 20 июля 2023, 18:50 Депутат Валуев заявил, что Олимпиада в Париже без российских спортсменов будет не очень зрелищной

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Предстоящая Олимпиада в Париже, которая пройдет без участия российских и белорусских спортсменов, будет, скорее всего недостаточно зрелищной. Об этом радиостанции Sputnik рассказал депутат Госдумы Николай Валуев.

По его словам, МОК лишний раз доказал, что спорт не отделяют от политики. И даже страны, несогласные с отстранением России, протестуют не по идеологическим причинам. Они также преследуют личные, финансовые или политические интересы.

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Однако пострадают от этого именно спортсмены и зрители. Валуев подчеркнул, что без россиян и белорусов Олимпиада будет мало смотрибельной.

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