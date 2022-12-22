Спорт 22 декабря 2022, 16:27 Депутат Терюшков объяснил, почему российским спортсменам нельзя соглашаться на участие в турнирах без флага и гимна

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Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Роман Терюшков в разговоре с RT объяснил, почему российским спортсменам нельзя соглашаться на участие в турнирах без флага и гимна.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что у российских спортсменов есть шансы на участие в Олимпийских играх 2024 года.

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«Спортсмены прекрасно понимают, что это такое. Поэтому радость Позднякова вызвала у меня вопросы. Ехать на турниры в нейтральном статусе означает идти у МОК на поводу в попытке лишить свою страну суверенитета», — сказал Терюшков.

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От спортсменов, которые захотят выступать на международных соревнованиях, будут требовать официальные бумаги, подтверждающие позицию касательно спецоперации России на территории Украины, заключил депутат.

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