Спорт 29 января 2024, 15:40 Депутат Терюшков: намерения Запада по изоляции России в спорте не оправдались

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Надежды Запада на массовый отток спортсменов из России и намерения по изоляции страны в спорте не оправдались несмотря на вложенные финансовые, информационные и политические ресурсы. Об этом сообщил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков в беседе с RT.

По словам депутата, в России оперативно разработали меры поддержки спортсменов и организовали турниры с участием команд из дружественных стран.

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«США вынуждены подстраиваться и искать поводы по срыву запланированных в России Игр. Для этих целей, как и в 2014, 2016, 2018 и 2022-м будут привлечены все те же карманные организации: МОК, WADA и CAS», — отметил Терюшков.