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    10 декабря 2021, 17:43

    Депутат Свищев: «Спартаку» не следует увольнять тренера

    Дарья Морозова

    Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что увольнение тренера «Спартака» Руя Витории может ухудшить ситуацию. Об этом сообщил NEWS.ru.

    По его мнению, смены тренеров не идут на пользу никому. А Виктория достаточно профессионален, чтобы продолжить тренировать спортсменов.

    «У Витории что-то не получилось вначале, но прийти за секунду к успеху невозможно. Выход „Спартака“ в плей-офф Лиги Европы должен повлиять на решение руководства клуба», — заключил Свищев.