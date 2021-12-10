Депутат Свищев: «Спартаку» не следует увольнять тренера

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что увольнение тренера «Спартака» Руя Витории может ухудшить ситуацию. Об этом сообщил NEWS.ru.

По его мнению, смены тренеров не идут на пользу никому. А Виктория достаточно профессионален, чтобы продолжить тренировать спортсменов.

«У Витории что-то не получилось вначале, но прийти за секунду к успеху невозможно. Выход „Спартака“ в плей-офф Лиги Европы должен повлиять на решение руководства клуба», — заключил Свищев.