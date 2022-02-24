Депутат Свищев: российским спортсменам помогут покинуть Украину

Если кто-то из российских спортсменов находится на Украине и будет испытывать затруднения при попытке выехать в Россию, им помогут. Об этом «Газете.ru» сообщил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Свищев подчеркнул, что пока информации о том, что кто-то из спортсменов находится на Украине, нет.

«Но я знаю, что есть гуманитарные каналы, которые как раз занимаются перемещением граждан в обе стороны. Выехать можно и через третью страну — через Белоруссию, через Европу. Даже если таможенные пункты закрылись, гуманитарные каналы должны работать», — сказал депутат.