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05 сентября 2022, 14:50

Депутат Свищев рассказал о новых законопроектах Комитета ГД по физической культуре

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Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев перечислил новые законопроекты в области спорта. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Он отметил, что в октябре пройдет заседание профильных ведомств по вопросу использования паспорта болельщика в пилотных регионах страны во время соревнований.

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Также ведомство собирается рассмотреть несколько законопроектов.

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«В их числе, конечно, поручения президента — это правовое регулирование массового спорта, корректировка положений корпоративного спорта, определение понятий любительского спорта и любительских спортивных лиг», — рассказал Свищев.

Он отметил, что также готовятся законопроекты о популяризации спорта в СМИ и о спорте среди студентов.

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