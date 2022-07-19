Депутат Свищев оценил слова теннисиста Рублева о смене гражданства в случае отстранения россиян от турниров

Теннисист Андрей Рублев допустил, что может сменить спортивное гражданство в случае недопуска россиян к международным турнирам. Его слова в разговоре с NEWS.ru прокомментировал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

По словам депутата, пока российским теннисистам нет необходимости задумываться о таких мерах.

«На данный момент вопрос об отстранении российских теннисистов от соревнований не стоит, поэтому Рублев может играть спокойно, не меняя гражданство. А дальше будем следить за развитием событий», — сказал Свищев.