Спорт 30 января 2024, 13:56 Депутат Светлана Журова назвала несправедливым вердикт CAS по делу фигуристки Камилы Валиевой

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Первый зампред комитета Госдумы по Международным делам Светлана Журова в беседе с kp.ru оценила решение CAS по делу фигуристки Камиллы Валиевой. Она считает, что приговор Спортивного арбитражного суда совершенно несправедливый.

Депутат добавила, что вынесенное решение было ангажировано.

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«Если бы все было честно и справедливо, то, во-первых, наша Международная федерация предупредила бы спортсменку заранее о наличии запрещенного компонента, объяснить наличие которого они не могут», — сообщила Журова.

Ранее стало известно, что CAS отстранил Камиллу Валиеву от участия в международных соревнованиях на четыре года.