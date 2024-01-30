Спорт 30 января 2024, 12:51 Депутат Роднина сообщила, что у ОКР не было знаний для решения вопроса фигуристки Камилы Валиевой

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Депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с ИА НСН прокомментировала решение САS отстранить фигуристку Камилу Валиеву от соревнований на четыре года. По ее словам, она не знает деталей ситуации, но при этом считает, что Олимпийский комитет России не нашел достаточно сил и знаний, чтобы помочь спортсменке.

«Наверное, у нас просто не было либо сил, либо знаний, либо желания. Они (обвинители — прим. ред.) свою миссию выполнили, а мы только твердили, что все это несправедливо, девочку жалко», — сказала она.

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Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.