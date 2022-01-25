Депутат Ревенко сказал, что закон о FAN ID нужно обсудить с фанатами

Член Комитета Госдумы по спорту замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко в разговоре с «Ридусом» сказал, что закон о FAN ID стоит обсудить с футбольными фанатами, чтобы понять причины их недовольства. Он подчеркнул, что новые правила не должны создать неудобств для болельщиков.

Можно провести встречу с фанатами, чтобы выслушать возражения и разъяснить суть и цели нового закона, считает депутат.

«Этот закон разрабатывался правительством, прошел достаточно широкое обсуждение и был принят нами с целым рядом поправок. Мы, так же как и любители футбола, беспокоились об удобстве этой системы и соблюдении мер безопасности», — сказал Ревенко.

Закон о FAN ID утверждает введение паспорта болельщика для спортивных мероприятий. Он нужен, чтобы обеспечить безопасность на стадионах.