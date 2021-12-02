Депутат Прокопьев предложил меры по развитию киберспорта в России

Киберспорт нуждается в государственном регулировании, чтобы получить статус такого же полноценного спорта, как шахматы. Об этом в разговоре с «Парламентской газетой» заявил член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат Александр Прокопьев.

В 2001 году Россия стала первой страной, включившей киберспорт в официальный реестр видов спорта. Однако вскоре его убрали из реестра и включили заново лишь в 2016 году. Отношение к киберспорту часто недостаточно серьезное, не все понимают, что это такой же спорт, как, например, шахматы, рассказал Прокопьев.

Он предложил создать рабочую группу по развитию киберспорта в правительстве. Чиновники в регионах часто плохо разбираются в этой теме, поэтому к развитию киберспорта нужно привлекать специалистов. В рабочую группу должны войти представители всех пяти фракций и комитетов, которые так или иначе связаны с этими вопросами — по физкультуре и спорту, по информационной политике, IT и связи, по науке и высшему образованию, по молодежной̆ политике и по просвещению.

«Также для развития киберспорта нужно наладить взаимодействие Минспорта, Минпросвещения, Минцифры и Минобрнауки», — сказал Прокопьев.