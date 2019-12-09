Депутат предположил, что Сборная России по футболу пропустит ЧМ-2022 из-за решения WADA

«То, что касается чемпионата мира и финала Лиги чемпионов, который в 2021 году запланирован в Санкт-Петербурге, возможны негативные решения для нашей страны. Потому что FIFA, которая является „хозяйкой“ чемпионата мира, имеет договор с WADA и решения WADA для нее имеют значение», — уточнил Лебедев.

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По его словам, WADA теоретически не может повлиять на решение UEFA о чемпионате Европы по футболу в 2020 году. Санкт-Петербург планирует принять три матча группового турнира и одну игру в четвертьфинале.

«За последние несколько лет никаких претензий со стороны FIFA или UEFA к нам не было. Я думаю, на 99 процентов, что чемпионат Европы будет сохранен. Сборная России примет в нем участие как сборная России и те матчи, которые запланированы в Петербург, е состоятся», — подчеркнул Лебедев.

Ранее WADA решило полностью лишить Россию участия в Олимпийских играх на четыре года.