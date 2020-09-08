Депутат посчитал, сколько стадионов можно построить на зарплату Дзюбы и Кокорина

Биатлонист, депутат Государственной думы Владимир Драчев в ходе онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» посчитал, сколько стадионов можно построить на зарплату российских футболистов Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

По его мнению, их деньги позволяют возвести 20–30 стадионов. Он отметил, что по причине высокой зарплаты, молодые люди предпочитают идти в профессиональный спорт, нежели заниматься преподавательской и тренерской деятельностью, пишет РИА ФАН.

«Эти условия должны быть одинаковы. Должна быть зарплата тренеров. Сейчас условия у всех очень разные, а где-то условий и вовсе нет. Второй уровень — это студенческий спорт. Студенческий спорт развивается во всем мире. Это должна быть не просто фикция, а настоящий спорт, со своими клубами, фанатами», — пояснил Драчев.

Депутат подчеркнул, что школьный спорт должен финансироваться одинаково вне зависимости от региона. Он уточнил, что для здоровья и развития младшего поколения нужна инфраструктура и тренеры. Биатлонист заметил, что к чемпионату мира по футболу было построено 12 стадионов. На эти деньги можно было построить небольшие бассейны, а также спортивные залы и маленькие футбольные стадионы во все спортивные школы нашей страны.