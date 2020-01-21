Депутат оценил заслуги Колобкова на посту министра спорта

«Я считаю, что Павел Анатольевич, на самом деле, проделал колоссальную работу в сложнейший период для российского спорта. Он пришел не на спокойную должность, а на ту, которая была сопряжена вы знаете с какими скандалами: допинги, суды, отстранения, флаги, гимны и так далее», — отметил Свищев.

Парламентарий признал, что период работы Колобкову достался «сложный».

Павел Колобков возглавил Министерство спорта РФ в 2016 году. За время его работы на посту в России прошел чемпионат мира по футболу 2018 года. Совет ФИФА признал его «лучшим в истории».

Однако часто Колобкова подвергали критике в связи с так называемым «допинговым скандалом». Звучали требования более жестко отстаивать интересы российского спорта на мировом уровне.

Павел Колобков в прошлом спортсмен-фехтовальщик. В 2000 году он стал олимпийским чемпионом Сиднея.