    21 января 2020, 22:55

    Депутат оценил заслуги Колобкова на посту министра спорта

    Ирина Нагайникова

    Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев признал, что Павел Колобков проделал колоссальную работу в должности министра спорта. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Депутат оценил заслуги Колобкова на посту министра спорта

    «Я считаю, что Павел Анатольевич, на самом деле, проделал колоссальную работу в сложнейший период для российского спорта. Он пришел не на спокойную должность, а на ту, которая была сопряжена вы знаете с какими скандалами: допинги, суды, отстранения, флаги, гимны и так далее», — отметил Свищев.

    Парламентарий признал, что период работы Колобкову достался «сложный».

    Павел Колобков возглавил Министерство спорта РФ в 2016 году. За время его работы на посту в России прошел чемпионат мира по футболу 2018 года. Совет ФИФА признал его «лучшим в истории».

    Однако часто Колобкова подвергали критике в связи с так называемым «допинговым скандалом». Звучали требования более жестко отстаивать интересы российского спорта на мировом уровне.

    Павел Колобков в прошлом спортсмен-фехтовальщик. В 2000 году он стал олимпийским чемпионом Сиднея.