Депутат предложил найти замену Черчесову за границей

жиНа днях с поста тренера российской сборной по футболу был уволен Станислав Черчесов. Депутат Госдумы, бывший член исполкома РФС Игорь Лебедев в интервью Daily Storm заявил, что тренировать сборную сможет только зарубежный специалист.

«Абсолютно правильное, считаю, решение. Жалко, что Станислав Саламович не принял его сам, а ждал его от РФС. Несмотря на провал на этом Евро и вообще неубедительное выступление нашей сборной в последний год, все равно уходящему Черчесову хочется сказать спасибо. Потому что выступление сборной на домашнем чемпионате мира в 2018 году было вторым светлым пятном в XXI веке после выступления команды под руководством Гуса Хиддинка в 2008-м», — сказал Лебедев.

Он отметил, что российская сборная так и останется на нынешнем уровне. Все российские тренеры, которые могли бы возглавить сборную, уже отказались, поэтому остается надеяться на зарубежных специалистов. Депутат добавил, что при выборе иностранного тренера, надо ориентироваться не на его «звездность», громкое имя, а исключительно на профессиональный уровень.