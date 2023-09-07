Спорт 07 сентября 2023, 17:02 Депутат Госдумы Журова рассказала о желании российских конькобежцев сменить гражданство

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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с изданием kp.ru прокомментировала новость о том, что некоторые российские конькобежцы решили сменить гражданство.

«Пока они (конькобежцы) наводили справки — вроде как сообщали о намерениях. А уж как там в итоге случится — не могу пока сказать», — сказала политик.

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Оно добавила, что в России до 2023 года статистику по уехавшим спортсменам никто не вел. Журова допустила, что до текущего года было еще больше спортсменов, которые переходили в другие страны.