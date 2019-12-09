Депутат Госдумы заявил о жесточайшем давлении чиновников и СМИ на WADA

Решение WADA об отстранении России от спортивных соревнований было принято под давлением со стороны. Об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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«Самый злостный сценарий, который рисовался после эти скандалов, это тот, который сегодня был принят. Решение, как мне кажется, принято по результатам того жесточайшего давления, которое и через СМИ, и выступления спортивных чиновников из разных стран и разных организаций было оказано на членов комиссии WADA, на членов исполкома», — заявил Свищев.

Он считает, что наших «чистых» спортсменов никто не имеет права остановить или ограничить в правах выступить на международных соревнованиях. Также представитель Госдумы высказался и касательно возможного участия российских спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Наши ребята воспитывались и воспитываются в стране, она вкладывает в них деньги, свои силы, поэтому флаг надо попробовать сохранить в обязательном порядке. Даже если решение CAS и других организаций, которые могут на это повлиять, не поможет, то я считаю, что либо под флагом ОКР (Олимпийского комитета России) [надо выходить], либо под флагом нейтрального атлета выступать Дмитрий Свищев.

По его словам, опыт предыдущих Олимпийских игр говорит о том, что это реально. «От этого мы меньше наших спортсменов любить не будем», — подчеркнул он.

Запрет на организацию в России международных соревнований Свищев назвал глупостью. Он отметил, что все в мире знают о том, что РФ лучше всего организует подобные мероприятия.

Исполком WADA 9 декабря лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах и соревнованиях, в числе которых ближайшие Олимпийские игры и Чемпионат Европы по футболу. Кроме того, РУСАДА потеряло статус соответствия. Это решение будет действовать в течение ближайших четырех лет.