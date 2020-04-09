Депутат Госдумы задумался о корректировке зарплат спортсменов в будущем

«Век спортсмена всегда длинный. Это же бизнес. Они зарабатывают, все, что зарабатывают — делят. Это если говорить о профессиональных лигах», — заметил парламентарий.

Что касается ситуации с отечественным футболом, то Фетисов напомнил о полупустых стадионах и зарплатах на мировом уровне, которые, по его словам, «не совсем по стандартам», существующим в мире.

«То есть, делить надо то, что ты заработал. Да, мне кажется, есть смысл об этом задуматься, проговорить и принять решение», — продолжил законодатель.

По его мнению, не совсем правильно сравнивать футболистов с врачами, так как есть много людей, которые получают больше и не несут такую пользу, как медики.

«Это не только нас касается, во всем мире такая история. Мир будет другой после того, как мы переживем эту беду», — подытожил депутат.