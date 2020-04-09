    09 апреля 2020, 16:44

    Депутат Госдумы задумался о корректировке зарплат спортсменов в будущем

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» снижение зарплат в клубах РПЛ из-за распространения коронавирусной инфекции.

    «Век спортсмена всегда длинный. Это же бизнес. Они зарабатывают, все, что зарабатывают — делят. Это если говорить о профессиональных лигах», — заметил парламентарий.

    Что касается ситуации с отечественным футболом, то Фетисов напомнил о полупустых стадионах и зарплатах на мировом уровне, которые, по его словам, «не совсем по стандартам», существующим в мире.

    «То есть, делить надо то, что ты заработал. Да, мне кажется, есть смысл об этом задуматься, проговорить и принять решение», — продолжил законодатель.

    По его мнению, не совсем правильно сравнивать футболистов с врачами, так как есть много людей, которые получают больше и не несут такую пользу, как медики.

    «Это не только нас касается, во всем мире такая история. Мир будет другой после того, как мы переживем эту беду», — подытожил депутат.