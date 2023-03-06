Спорт 06 марта 2023, 18:42 Депутат Госдумы Терюшков объяснил причину пустых трибун на футбольных матчах РПЛ

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Российские футбольные клубы неэффективно работают со своими сообществами болельщиков, из-за чего трибуны на многих играх пустуют. Такое мнение выразил член думского комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам депутата, посещаемость на матче «Факел» — «Химки» была убедительной, однако на игре «Спартак» — «Урал» трибуны пустовали.

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Отсутствие достаточного количества зрителей на стадионе Терюшков связал с неэффективной работой клуба по привлечению болельщиков.

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