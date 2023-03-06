Спорт 06 марта 2023, 18:44 Депутат Госдумы Свищев предложил вернуть пиво на стадионы

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Возвращение пивных напитков на стадионы позволит привлечь болельщиков и увеличить посещаемость спортивных арен. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам депутата, на сегодняшний день наблюдается ситуация с низкой посещаемостью на стадионах. Это может быть связано с высокой стоимостью билетов, плохой погодой, введением Fan ID и спецоперацией.

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Повысить мотивацию болельщиков можно благодаря разрешению продажи пива на стадионах, считает Свищев.

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