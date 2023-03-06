06 марта 2023, 18:44
Депутат Госдумы Свищев предложил вернуть пиво на стадионы
Возвращение пивных напитков на стадионы позволит привлечь болельщиков и увеличить посещаемость спортивных арен. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам депутата, на сегодняшний день наблюдается ситуация с низкой посещаемостью на стадионах. Это может быть связано с высокой стоимостью билетов, плохой погодой, введением Fan ID и спецоперацией.
Реклама
Повысить мотивацию болельщиков можно благодаря разрешению продажи пива на стадионах, считает Свищев.
Реклама
Госдума РФ
Реклама
Реклама