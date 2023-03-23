Спорт 23 марта 2023, 16:21 Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что в России жестко пресекают договорные матчи

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В России строго следят за ситуацией с договорными матчами и ужесточают наказание в этой сфере. Об этом ИА НСН рассказала член комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Накануне России попала на вторую строчку рейтинга стран с подозрительными матчами, по версии швейцарской компании Sportradar. В 2022 году зафиксировали 92 сомнительные встречи.

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«Во многих мировых рейтингах в позитивной повестке вряд ли нас куда-то поставят. Там, где есть любая негативная повестка с нами в первых рядах — будет везде на первых строках. Про договорняки… Мы ужесточили законодательство в этой части», — сказала Светлана Журова.

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Она добавила, что договорные матчи обычно касаются ставок. Но за этим пристально следят и регулярно проводят проверки.

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