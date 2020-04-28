Депутат Госдумы предложил разработать систему тренировок для россиян

По словам депутата, спорт влияет на жизнедеятельность и формирование человека на всех этапах его жизни. Регулярные занятия физической культурой улучшают иммунную реактивность организма.

Крайне важна утренняя гимнастика. Она «запускает» организм человека и способствует плодотворной работе. Поэтому необходимо разработать онлайн-систему тренировок.

«После завершения режима самоизоляции велика вероятность того, что граждане с пониженным иммунитетом будут подвержены еще большим рискам инфекционного заражения», — заявил Воевода.