Спорт 19 июня 2023, 18:53 Депутат Госдумы Булыкин заявил, что ситуацию с игроком «Спартака» Промесом следует разрешить

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Бывший футболист, депутат Госдумы Дмитрий Булыкин в разговоре с изданием «Газета.Ru» заявил, что ситуацию с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом, которому назначили тюремное заключение, следует разрешить.

По словам политика, это очень важный футболист для команды.

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«Конечно это немного влияет на репутацию „Спартака“, но в то же время это очень важный футболист, поэтому они будут искать варианты, как все это решить в пользу футбола. Как они будут решать, покажет время», — сообщил Булыкин.

Ранее стало известно, что суд в Нидерландах назначил Промесу 1,5 года лишения свободы за нападение на двоюродного брата в 2020 году.