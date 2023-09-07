07 сентября 2023, 20:12
Депутат Госдумы Баталова заявила об активной работе по развитию сотрудничества в спорте со странами СНГ, ШОС, БРИКС
Паралимпийский комитет России на постоянной основе ведет работу по развитию сотрудничества со странами СНГ, ШОС, БРИКС. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова «Парламентской газете».
По словам депутата, сейчас российские спортсмены активно готовятся к участию в первых летних Играх Дружбы, которые планируются в Москве в следующем году. Кроме того, идет подготовка к Играм БРИКС в Казани.
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Отмечается, что 27 сентября Международный паралимпийский комитет примет решение о членстве России в организации.
Спортсмены
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