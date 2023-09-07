Спорт 07 сентября 2023, 20:12 Депутат Госдумы Баталова заявила об активной работе по развитию сотрудничества в спорте со странами СНГ, ШОС, БРИКС

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Паралимпийский комитет России на постоянной основе ведет работу по развитию сотрудничества со странами СНГ, ШОС, БРИКС. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова «Парламентской газете».

По словам депутата, сейчас российские спортсмены активно готовятся к участию в первых летних Играх Дружбы, которые планируются в Москве в следующем году. Кроме того, идет подготовка к Играм БРИКС в Казани.

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Отмечается, что 27 сентября Международный паралимпийский комитет примет решение о членстве России в организации.