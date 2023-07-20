Спорт 20 июля 2023, 18:49 Депутат Фетисов предположил, что лимит легионеров КХЛ обусловлен не спортивным принципом

Читать 360tv в

С нового сезона КХЛ ввела новые лимиты на количество легионеров в команде, их количество снизили с пяти до трех, но объяснит это спортивным принципом нельзя. Об этом KP.RU рассказал двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.П

По его словам, разница в два спортсмена не имеет значения. Поэтому он предположил, что руокводством двигали какие-то другие причины. В частности, нововведение больше всего ударит по небольшим клубам с маленьким бюджетом, которые могли конкурировать с другими за счет приглашения легионеров.

Авторы: