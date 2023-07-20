Спорт 20 июля 2023, 18:49 Депутат Фетисов назвал экологию своим новым хоккеем

Читать 360tv в

По словам двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, он все еще любит хоккей, но возвращаться к нему или быть наставником команды не хочет. Об этом он рассказал сайту KP.RU.

Фетисов отметил, что теперь даже не смотри трансляции. Он благодарен спорту, но оставил его позади. Теперь новым хоккеем депутата, по его собственному признанию, стала экология. Напомним, именно в этой сфере работает в Госдуму Вячеслав Фетисов.

Авторы: