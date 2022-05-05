Депутат Дмитрий Пирог: олимпийское движение нуждается в защите из-за политизации спорта

МОК сейчас придерживается двойных стандартов, и олимпийское движение нуждается в защите из-за политизации мирового спорта. Об этом в разговоре с Life заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог.

По словам депутата, МОК пожертвовал принципом «спорт вне политики», введя санкции против России. Комитет стал почти политической организацией.

«Считаю, что сегодня уже само олимпийское движение нуждается в защите, так как переживает очевидный кризис, связанный с политизацией спорта», — заявил Пирог.