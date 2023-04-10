Спорт 10 апреля 2023, 14:07 Депутат Баталова назвала спекуляцией угрозу Германии отказать в визах российским спортсменам

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Угрозы МВД Германии отказать российским спортсменам, которых допустили к международным соревнованиям, в выдаче виз — это спекуляция. Об этом RT рассказала депутат Государственной думы 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова.

Она прокомментировала заявления Германии и предположила, что другим спортсменам самим будет неинтересно без россиян.

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«Печально, что они таким образом влияют и спекулируют. Закрывают путь к победе спортсменам. Не думаю, что другим спортсменам это будет приятно слышать. Многие спортсмены сами говорят, что без России соревнования неинтересные. Тем более такие высокопоставленные лица говорят, что так повлияют. Их можно только пожалеть», — отметила парламентарий.

Ранее МОК рекомендовал допускать российских спортсменов, не поддержавших СВО, к международным соревнованиям. Они будут выступать под нейтральным флагом. Но МВД Германии пригрозило отказать им в выдаче виз.

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