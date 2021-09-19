Департамент судейства РФС возглавит иностранец

Главой департамента судейства Российского футбольного союза станет иностранный специалист. Его имя назовут 23 сентября.

«Замена Кашшаи будет названа в четверг, это будет иностранец. Я соберу специальную конференцию по этому поводу», — заявил РИА «Новости» глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Виктор Кашшаи возглавлял департамент судейства с 9 января прошлого года. Венгерский специалист ушел в отставку 13 сентября. По его словам, такое решение было принято в связи со структурными изменениями в системе судейства. Кашшаи подчеркнул, что это повлияло на позицию главы департамента судейства и расходится с его дальнейшими целями.

«Я передаю эстафету нашим преемникам на беспрецедентной высоте и желаю Ашоту Рафаиловичу [Хачатурянцу] всяческих успехов в проведении дальнейших реформ», — добавил он.

Пока позиция руководителя департамента судейства остается свободной, за все административные вопросы отвечает заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев.