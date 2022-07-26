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    26 июля 2022, 19:55

    Денис Глушаков заявил о возможном возвращении в «Спартак»

    Арина Бобкова

    Футболист Денис Глушаков может вернуться в «Спартак» в ближайшее время. Такое заявление он сделал в беседе с агентством «РБ Спорт».

    «Я еще игроком вернусь в команду, подождите», — отметил спортсмен.

    Глушаков являлся игроком «Спартака» с 2013 по 2019 годы. Вместе с командой он получил Суперкубок России, а также стал победителем чемпионата страны. На данный момент спортсмен выступает в составе клуба «Химки», передала радиостанция «Говорит Москва».