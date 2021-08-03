Российский футбольный клуб пообещал вернуть зрителям деньги за проигранные матчи

Футбольны клуб «Красава», который выступает за подмосковный Одинцово, придумал новый способ мотивации как игроков, так и болельщиков. Они будут возвращать зрителям деньги за матчи, в которых проиграют.

В августе у команды, которая играет во втором дивизионе ФНЛ, много важный и интересных соревнования. Об этом сообщил президент клуба Евгений Савин в Instagram.

«Понимаю, что результаты команды не те, которые мы хотим видеть и не те, которые вы хотите видеть с трибун, каждый матч, который вы посетите в августе, если этот матч команда проиграет, мы возвращаем деньги каждому, кто потратил на билеты. Поэтому с вас в августе поддержка, с нас хороший футбол», — сказал он в Stories социальной сети.

Савин отметил, что аренда стадиона обходится недешево, поэтому билеты стоят дорого. Нововведение поможет привлечь болельщиков и дать стимул самим футболистам только побеждать.

Футбольный клуб «Красава» образован в 2021 году, его создал блогер Евгений Савин. С 10 июня главным тренером в клубе работает Алексей Радевич.