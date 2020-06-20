День ЗОЖ отпраздновали в Подмосковье

Отделение партии «Единая Россия» в Московской области провело серию физкультурных мероприятий, приуроченных ко Дню здорового образа жизни (ЗОЖ). Об этом рассказал секретарь регионального отделения Игорь Брынцалов.

Оздоровительные спортивные мероприятия прошли в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». К ним присоединились члены партии, молодогвардейцы, главы муниципалитетов, депутаты Мособлдумы, профессиональные тренеры и мастера спорта.

«Здоровье нации всегда было приоритетом партии, а в столь трудное для страны время фокус внимания на нем сосредоточен особенно. <…> Следуйте несложным правилам и берегите себя для радостной созидательной жизни. Будьте здоровы!» — заявил Брынцалов.

Зарядка для молодых людей прошла на спортивной площадке на набережной реки Серебрянки в Пушкинском городском округе. Ее провели депутат Московской областной думы Николай Черкасов и руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», член местного политсовета Екатерина Капрас.

А в Одинцове трехкратная чемпионка России, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Екатерина Капранова записала видеозарядку.

На спортивное мероприятие в амфитеатре Парка культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках пришел депутат Московской областной думы Александр Смирнов. Он вручил заслуженным спортсменам городского округа благодарственные письма.

Акция «Зарядка с чемпионом» состоялась в Солнечногорске. Ее провел мастер спорта по боксу, рукопашному бою и пауэрлифтингу, советник президента ХК ЦСКА и депутат местного Совета депутатов Дмитрий Александров.

Помимо этого, в Ольгинском лесопарке Балашихинского городского округа прошел забег, к которому присоединились партийцы и представители молодежных организаций. Возглавляли колонну депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и член регионального Политсовета Ульяна Кондрякова.

Из-за пандемии коронавируса в Подмосковье запрещено проводить массовые мероприятия. Однако разрешаются спортивные программы с ограниченным числом участников, которые обязаны надевать маски и перчатки.

Проект «Здоровое будущее» направлен на привлечение внимания россиян к своему здоровью и образу жизни. Важно повысить качество и продолжительность жизни граждан.