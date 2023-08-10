10 августа 2023, 12:54
День физкультурника отпразднуют в московских парках
Масштабную спортивную программу подготовили московские парки ко Дню физкультурника
Ко Дню физкультурника, который отметят 12 августа, парки Москвы подготовили разнообразные мероприятия. Об этом сообщила столичная мэрия.
В 16 зонах отдыха пройдет множество спортивных турниров, включая мини-футбол, волейбол, дартс, а также будут проведены уроки фехтования и боевых искусств. Для участия в отдельных спортивных событиях будет необходимо предварительно зарегистрироваться.
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Так, в Таганском парке гости смогут познакомиться с самообороной вьетнамского боевого искусства там куи, а также освоить движения брейк-данса и бачаты. В Воронцовском парке пройдет турнир среди любителей волейбола, а парк у Джамгаровского пруда приглашает спортсменов и любителей активного образа жизни на волейбольные матчи.
В парке «Красная Пресня» состоится Кубок префекта Центрального административного округа по мини-футболу, а в парке «Дубки» — тренировки по хоккею.
День физкультурника празднуют во вторую субботу августа.
Ранее стало известно о том, что офлайн-тренировки проекта «Спортивные выходные» посетили почти сто тысяч москвичей.
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