День физкультурника отметили в Воскресенске

В Подмосковье отмечают праздник сильных духом, любящих спорт и здоровый образ жизни. В городском округе Воскресенск сегодня чествуют лучших спортсменов в День физкультурника.

В округе работают четыре муниципальных учреждения по культуре и спорту и шесть спортивных школ. Каждый житель имеет возможность выбрать себе занятие по душе.

«Активной спортивной жизнью живет не только молодежь, но и ветераны спортивного движения. Условия для занятий спортом есть и у людей с ограниченными возможностями. На Воскресенской земле выросли чемпионы России, мира и Европы, обладатели Кубка Стенли. Радость от рекордов и достижений занимает достойное место на страницах летописи нашего округа», — рассказал глава городского округа Артур Болотников.

День физкультурника отмечается с 1939 года, только раньше он проходил с большим масштабом, но сейчас он все равно остается праздником здоровья и бодрости.



По словам мастера спорта России и чемпиона мира среди ветеранов по бадминтону Вадима Ицкова, он сам с детства в спорте, без него уже не может представить свою жизнь. Сейчас он тренирует детей.

Шахматы тоже вид спорта, но умственный. Поэтому воскресенские шахматисты сегодня наравне с другими спортсменами принимают поздравления с праздником.

«Шахматы — это конечно же спорт. Сегодня состоится турнир, посвященный дню физкультурника, это еще раз подчеркивает, что шахматы имеют непосредственное отношение к физкультуре», — отметил директор МУ «Воскресенский шахматный клуб» № 2843 Андрей Павлов.

Маленькие жители городского округа от взрослых не отстают. Дети в Воскресенске занимаются борьбой и гимнастикой.

Воспитанница студии цирковой гимнастики «Грация» ДК «Химик» Дарья Никифорова рассказала, что изначально ее поставили перед выбором: танцы или гимнастика?

«Я пошла и туда, и туда. Но потом выбрала гимнастику», — поделилась юная спортсменка.

В этот день в парке Усадьбы Кривякино можно было легко встретить чемпиона России, Мира, Европы или даже Олимпийского. Этот праздник объединяет всех искренне и по-настоящему любящих спорт.