Деменко оценил встречу Карпина с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился с капитаном национальной команды и петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой. Бывший игрок «Спартака» и «Зенита" Максим Деменко прокомментировал их встречу, похвалив при этом Карпина за инициативность. Об этом сообщила «Газета.ru».

Долгое время между Карпиным и Дзюбой существовал конфликт, который длился еще с момента их совместной работы в «Спартаке». Однако беседа продлилась около двух часов. Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко отметил, что инициатором встречи, скорее всего, выступил именно Карпин, и действовал он на благо сборной.

«Прежде всего, молодец Валерий Георгиевич. Надо отдать ему должное. Как бы то ни было, он — главный тренер сборной, и он хотел личной беседы. Это его первая заслуга как тренера. Они могли бы не встречаться, поверхностно где-то поговорить на сборе. Но, думаю, он перед предстоящими играми хотел услышать непосредственно Артема, понять его внутреннее состояние — что происходит, как он видит какие-то моменты», — пояснил Деменко.

По словам спортсмена, встреча была сделана для будущего результата сборной. Он отметил также, что сам Дзюба стал старше и перерос старые обиды.