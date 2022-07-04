Заявление министра спорта и туризма Камиля Бортничука о подписании 33 странами предложения запретить российским и белорусским болельщикам смотреть трансляции международных соревнований идут вразрез с заявлениями о том, что санкции направлены не против простых людей, а в отношении руководителей государства. Об этом заявил ведущий телеканала «360», журналист и автор Telegram-канала «Имерел» Гия Саралидзе.

«Честно говоря, все эти разговоры о том, что санкции вводят против руководителей государства, разбиваются о такие заявления. Российских болельщиков лишили возможности болеть за свои команды на международной арене, отняли у спортсменов участие в чемпионате мира по футболу, отняли право проведения чемпионата мира по хоккею», — сказал он.

По мнению Саралидзе, дело заключается не в спорте, а в политике.

«Меня возмущает абсолютная безучастность спортивных чиновников в том, что происходит. Надо было раньше этим заниматься, когда накладывали санкции. Они говорили, что нужно потерпеть. Теперь понятно, что терпеть ни к чему», — продолжил он.

Журналист напомнил, что никаких заявлений чиновников о том, как будет жить российский спорт, чтобы спортивная жизнь не умерла, не было.

Ранее Бортничук заявил, что министры спорта 33 стран потребовали приостановить членство России и Белоруссии в спортивных организациях. Также они запросили запрет трансляций международных спортивных мероприятий на территории России и Белоруссии.