Российский шахматист Сергей Карякин обсудил с Life решение коллеги-соотечественницы Алины Кашлинской выступать на международных турнирах под польским флагом.

«Что касается Кашлинской, ее муж тоже гроссмейстер, с одной стороны, живет в Польше и выступает за сборную Польши. И можно понять ее такое решение. С другой стороны, конечно, учитывая ту ситуацию, которая сложилась сейчас, Польша — очень недружелюбная для нас страна», — заметил Карякин.

По его мнению, с этой точки зрения поступок Кашлинской не очень этичный. Он признался, что не поступил бы так. При этом гроссмейстер добавил, что не стоит осуждать шахматистку, поскольку она живет в Польше последние несколько лет и у нее там другая жизнь.

«Пусть каждый сам для себя делает выводы», — обозначил собеседник издания.