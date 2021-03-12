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    12 марта 2021, 21:56

    «Декан» Емельяненко решил настаивать на этой должности. Ему посоветовали идти в науку

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко, заявивший, что «закончил деканат на нефтяника», судя по разговору с «360», так и не понял, что это за должность. В Губкинском университете нефти и газа советуют спортсмену защитить кандидатскую.

    «Декан» Емельяненко решил настаивать на этой должности. Ему посоветовали идти в науку

    В 2018 году Емельяненко поступил в магистратуру Грозненского государственного нефтяного технического университета.

    На днях в интервью спортивному блогеру Святославу Коваленко Емельяненко сообщил, что имеет два высших образования.

    «Вот сейчас, только что я закончил деканат на нефтяника», — сказал спортсмен, добавив, что теперь у него два высших образования: «экономическое и нефтяное».

    «Я декан, да», — шел напролом Емельяненко.

    «360» позвонил спортсмену и сообщил, что он «не декан в университете».

    «А кто я?» — переспросил боец.

    «Вам нужно сначала кандидатскую защитить, чтобы стать деканом», — продолжил «360».

    «Я все защитил», — отмел сомнения Емельяненко.

    На уточняющий вопрос «это ваша текущая должность?» он ответил утвердительно.

    Проректор Университета нефти и газа имени Губкина Александр Лобусев рассмеялся над заявлением боксера.

    «Передавайте ему привет. Пусть сначала поучится немножко, хотя бы станет кандидатом наук», — сказал он «360».