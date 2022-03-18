Деян Ловрен приостановит действие контракта с «Зенитом»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен может не вернуться в состав «Зенита». На данный момент капитан команды находится в Хорватии. Там он планирует остаться до лета 2022 года. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на Metaratings.

Хорватский футбольный союз призвал спортсмена временно не возвращаться в Россию. Причиной этого послужила ситуация на Украине. Руководство клуба в курсе о сложившейся ситуации, однако не может оказать на нее влияние.