07 сентября 2023, 12:18
Дебютанты RDS GP заняли первые места в гонке на Moscow Raceway
Гонщики Попов и Добровольский попали в тройку RDS GP на автодроме Moscow Raceway
Молодой гонщик из Сочи Владислав Попов впервые в карьере стал победителем этапа главного чемпионата страны по дрифту — соревнований RDS GP на трассе Moscow Raceway в Волоколамском городском округе. Второе место занял другой дебютант — Тимофей Добровольский из Москвы.
Итоги соревнований в Подмосковье стали неожиданностью для любителей автомобильных гонок. В ходе шестого этапа Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) никто из тройки пилотов-лидеров личного зачета не пробился даже в топ-8. В финале заездов на Moscow Raceway и вовсе оказались два дебютанта. Они-то и разыграли победу.
Сначала из борьбы выбыл Георгий Чивчян, на стадии топ-16 борьбу за титул прекратил Дамир Идиятулин («SINTEC • FRESH Маркетплейс»), допустивший редкую для себя ошибку. Действующий чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев («FailCrew x ДаркСайд») проиграл Антону Клямко. В топ-8 вышел Владислав Шубадеров, но дальше уступил Тимофею Добровольскому — будущему серебряному призеру.
Победитель — сочинец Владислав Попов прошел опытнейшего Евгения Лосева, чей автомобиль вылетел с трассы. В финале он воспользовался ошибкой Добровольского. Как итог — первый подиум и первая победа на этапе главного чемпионата страны по дрифту. Для ставшего серебряным призером Добровольского это первый подиум в RDS GP.
В личном зачете тройку замкнул Евгений Лосев из Иркутска. На первом месте командного зачета оказалась «FailCrew x ДаркСайд», на втором — TAKAYAMA FORWARD AUTO, замкнула тройку «SINTEC • FRESH Маркетплейс».Математические шансы на чемпионство сохраняют пять гонщиков, но реальными претендентами считают четверых. Лидером является Антон Козлов из Carville Racing (895 баллов), на 10 очков от него отстает Чарльз НГ из команды STAR РЁR STARS AIMOL. Финал сезона Гран-при Российской Дрифт Серии традиционно примет «Сочи Автодром» (ФТ «Сириус») 14-15 октября.
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