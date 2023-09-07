Спорт 07 сентября 2023, 12:18 Дебютанты RDS GP заняли первые места в гонке на Moscow Raceway Гонщики Попов и Добровольский попали в тройку RDS GP на автодроме Moscow Raceway Пресс-центр | Russian Drift Series GP

Читать 360tv в

Молодой гонщик из Сочи Владислав Попов впервые в карьере стал победителем этапа главного чемпионата страны по дрифту — соревнований RDS GP на трассе Moscow Raceway в Волоколамском городском округе. Второе место занял другой дебютант — Тимофей Добровольский из Москвы.

Итоги соревнований в Подмосковье стали неожиданностью для любителей автомобильных гонок. В ходе шестого этапа Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP) никто из тройки пилотов-лидеров личного зачета не пробился даже в топ-8. В финале заездов на Moscow Raceway и вовсе оказались два дебютанта. Они-то и разыграли победу.

Фото предоставлено пресс-центр | Russian Drift Series GP Фото предоставлено пресс-центр | Russian Drift Series GP Фото предоставлено пресс-центр | Russian Drift Series GP Фото предоставлено пресс-центр | Russian Drift Series GP Фото предоставлено пресс-центр | Russian Drift Series GP Фото предоставлено пресс-центр | Russian Drift Series GP

Сначала из борьбы выбыл Георгий Чивчян, на стадии топ-16 борьбу за титул прекратил Дамир Идиятулин («SINTEC • FRESH Маркетплейс»), допустивший редкую для себя ошибку. Действующий чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев («FailCrew x ДаркСайд») проиграл Антону Клямко. В топ-8 вышел Владислав Шубадеров, но дальше уступил Тимофею Добровольскому — будущему серебряному призеру.

Победитель — сочинец Владислав Попов прошел опытнейшего Евгения Лосева, чей автомобиль вылетел с трассы. В финале он воспользовался ошибкой Добровольского. Как итог — первый подиум и первая победа на этапе главного чемпионата страны по дрифту. Для ставшего серебряным призером Добровольского это первый подиум в RDS GP.

В личном зачете тройку замкнул Евгений Лосев из Иркутска. На первом месте командного зачета оказалась «FailCrew x ДаркСайд», на втором — TAKAYAMA FORWARD AUTO, замкнула тройку «SINTEC • FRESH Маркетплейс».