Дебютант ЦСКА Заболотный принес команде победу в матче с «Уфой»

Команда ЦСКА выиграла первый матч нового сезона Российской первой лиги у «Уфы». Это была дебютная игра для перешедшего из «Сочи» нападающего Антона Заболотного. Он стал автором единственного гола. Об этом сообщила «Российская газета».

Игра проходила на домашнем стадионе москвичей. Мяч в сторону Заболотного с углового подал на 61-й минуте подал Алан Дзагоев. Новый «армеец» пробил его головой прямо под штангу ворот. Гости забить ответный гол не смогли.

Этот матч стал первым для еще одного «армейца». Впервые в качестве главного тренера команду сопровождал Александр Березуцкий.

В следующем туре ЦСКА сыграют против «Локомотива». Игра пройдет 31 июля. «Уфа» в этот же день сыграет против «Динамо».

Антон Заболотный закончил Академию ЦСКА, но до сегодняшнего матча он ни разу не играл за команду. Его постоянно сдавали в аренду. В прошлом сезоне он сыграл 27 матчей в Российской премьер-лиге, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. ЦСКА заключил контракт с Заболотным 31 мая. Соглашение рассчитано на три года.