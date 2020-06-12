Дебют в UFС брата Нурмагомедова пройдет в Абу-Даби

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в организации в июле. Поединок будет проходить на «бойцовском острове» в Абу-Даби.

Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Июль, Бойцовский остров», — рассказал он.

При этом других подробней, в том числе имя соперника россиянина, менеджер не раскрыл.

В феврале стало известно, что абсолютный бойцовский чемпионат подписал контракт с еще одним россиянином Умаром Нурмагомедовым. Его дебют должен был состояться 19 апреля. Однако из-за распространения коронавирусной инфекции встречу перенесли. Дебютант должен был выступать в легчайшем дивизионе.

24-летнего Умара Нурмагомедова тренирует американский тренер Хавьер Мендес. На его счету 12 побед и ни одного поражения.